Власти Татарстана опровергли информацию об отравлении отдыхающих в летнем лагере

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Минмолодежи Татарстана опровергли информацию об отравлении отдыхающих в летнем лагере «Сосновый бор» в Зеленодольском районе республики. В интернете появились публикации вожатой, где она говорила, что в еде якобы нашла червей, а некоторым отдыхающим стало плохо после обеда.

— Лично связался с вожатой. Она чувствует себя хорошо. На место выехали представители Межведомственной муниципальной комиссии по организации летнего отдыха на территории Зеленодольского района. Суточная проба рыбы (трески) отправлена в лабораторию Зеленодольского филиала Центра гигиены и эпидемиологии для исследования на паразитологию в рамках производственного контроля, — сказал замминистра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков.

Как сообщает telegram-канал «Официальный Зеленодольск», вожатая призналась, что, скорее всего, перепутала рыбий хрящ с червяком и запаниковала. На территории лагеря отдыхает 341 человек и проходит лагерная смена с участием 193 детей. В медицинский пункт никто из них с симптомами отравления, болями в животе не обращался.

Год назад в детском лагере «Санта» под Казанью у троих детей проявились симптомы отравления. В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану подчеркнули, что далее изолятора учреждения история развития не получила.

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Айрат Назипов