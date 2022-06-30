В лагере под Казанью у троих детей возникли симптомы отравления

В детском лагере «Санта» под Казанью у троих детей проявились симптомы отравления. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану выехали на место происшествия и начали расследование, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В ночь с 29 на 30 июня у троих детей в возрасте 10—12 лет были тошнота и однократная рвота, боли в животе. Температуры и других проявлений инфекционного заболевания не было. Ребят поместили в изолятор. По состоянию на 10.00 30 июня их состояние удовлетворительное, никаких жалоб нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевшие дети — из отряда «Борцы», в нем 37 детей. Всего в лагере отдыхают 186 ребят. От других детей жалоб не поступало, в меню запрещенных блюд нет.

Персонал лагеря рассказал, что у детей в комнатах были гостинцы, привезенные родителями в выходные дни. В ведомстве предположили, что состояние ребят могло ухудшиться после того, как они съели их.

В управлении Роспотребнадзора по Татарстану подчеркнули, что далее изолятора учреждения история развития не получила.

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Татьяна Леухина