В Казани завершился международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время Героев»

27 июля в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялась торжественная церемония закрытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», посвященного участникам СВО на Украине.

Фестиваль проходил в Казани с 25 по 27 июля, и за три дня его посетили более 1,5 тыс. человек. ИТ-парк им. Башира Рамеева стал местом встречи единомышленников и поклонников документального кино. Всего было показано 15 фильмов о специальной военной операции. У каждого гостя была возможность пообщаться с авторами и режиссерами фильмов, а также принять участие в дискуссии с приглашенными спикерами на актуальные темы.

Мероприятие посетили председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец, телеведущая и общественный деятель Анна Чапман, заместитель руководителя регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Виктор Затеев и др.

В рамках финального дня состоялась премьера фильма «Красная тревога. Гибридная война», где на примере историй двух разных героев создатели фильма рассказали, что такое гибридная война и как работают современные технологии. Картину представили генеральный продюсер Анна Чапман и автор Виктор Савенков.

На торжественной церемонии закрытия выступили рок-группа «Зверобой», исполнительница русских и народных песен из Республики Татарстан Виктория Барс, военный оркестр Казанского специализированного моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии, а также прозвучала песня «Тыловая», знакомая зрителям фестиваля по фильму «Сила» режиссера Руслана Гусарова.

Официальная часть церемонии началась с награждения участников фестиваля, представивших в Казани новые фильмы. Руководитель дирекции документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева вручила памятные дипломы создателям фильма «Казаки» Олегу Некишеву, Михаилу Бурову, Ольге Кирий; режиссеру «ZV-1» и «ZV-2» Зуфару Давлетшину; автору фильма «НЕзабытые» Елене Леви; режиссеру картины «Связь» Елене Славянской; автору фильма «Священная война» Андрею Афанасьеву; продюсеру фильма «Красная тревога. Гибридная война» Анне Чапман. Награда «Выбор зрителей» досталась картине «Казаки», премьера которой состоялась на открытии фестиваля.

Главным моментом вечера стало приглашение на сцену бойцов и добровольцев СВО, присутствовавших в зале, — Москита, Хайдера, Кобы, Бачи, а также Евгения Жемкова.

Специально на церемонию закрытия приехали родные героически погибшего во время специальной военной операции на Украине 22-летнего Дамира Гилемханова, которому было присвоено звание Героя России посмертно, — мама Ленария Хасбиулловна Гилемханова и сестра Рузия Рашидовна Гилемханова.

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