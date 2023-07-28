Группа ТАИФ — Наилю Маганову: «Примите наши искренние поздравления с 65-летием!»
Председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от себя лично и от имени всей Группы ТАИФ поздравил с 65-летием генерального директора ПАО «Татнефть», председателя совета директоров АО «ТАНЕКО», председателя совета директоров Банка ЗЕНИТ, президента ХК «АК БАРС» и Федерации хоккея РТ Наиля Маганова.
«Примите наши самые теплые и искренние поздравления с вашим 65-летием! Ваша жизнь тесно связана с нефтяной отраслью. Вы прошли славный путь от оператора по исследованию скважин до главы одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Ваша трудовая биография является примером для молодых людей, мечтающих о профессиональных вершинах», — говорится в официальном поздравлении.
Отмечая богатый опыт и профессиональную мудрость Наиля Ульфатовича, Альберт Шигабутдинов также подчеркивает то, что и ПАО «Татнефть», и ее руководитель не жалеют ни времени, ни средств на благие дела: поддержку спорта, образования, науки, культуры и здравоохранения: «Человек активный, волевой, ориентирующийся в реалиях времени, и настоящий патриот, заботящийся о процветании родной земли, Вы пользуетесь колоссальным авторитетом и уважением в профессиональном сообществе Республики Татарстан и Российской Федерации! Благодаря вашему неустанному труду ПАО «Татнефть» входит в число наиболее динамично развивающихся нефтяных компаний мира, а охват реализуемых проектов впечатляет все мировое бизнес-сообщество. Вашей благотворительной деятельностью Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю российского меценатства», — подчеркивается в поздравлении.
В нем также отмечается: «Приятно, что на протяжении многих лет ПАО «Татнефть» и Группу ТАИФ связывают давние партнерские отношения. И мы уверены, что наше плодотворное сотрудничество будет и дальше развиваться на благо любимой республики и родной страны! В день Вашего юбилея позвольте поблагодарить Вас, Наиль Ульфатович, за профессиональную компетентность и активную жизненную позицию, за те невероятные усилия, которые Вы прилагаете для динамичного развития ПАО «Татнефть», для роста экономики Татарстана и России, улучшения условий жизни всех россиян!».
От себя лично и от имени многотысячного коллектива компаний Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов пожелал Наилю Маганову счастья и благополучия, крепкого здоровья и активного долголетия, позитивного настроя во всем, неиссякаемого источника энергии и сил для новых созидательных успехов и неизменной удачи во всех добрых делах и начинаниях.
Справка
Маганов Наиль Ульфатович.
Родился 28 июля 1958 года в г. Альметьевске. Окончил в 1983 году Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
1976—1981 гг. — оператор по исследованию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть».
1981—1991 гг. — технолог, мастер по добыче нефти и газа, старший инженер — заместитель начальника цеха, начальник цеха ЦДНГ № 5 НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть».
1991—1993 гг. — заместитель начальника управления по капитальному строительству НГДУ «Заинскнефть» ПО «Татнефть».
1993—1994 гг. — начальник отдела по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть».
1994—1998 гг. — заместитель генерального директора по производству ОАО «Татнефть».
1998—2000 гг. — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов — заместитель генерального директора ОАО «Татнефть».
2000—2004 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
2004—2013 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
С ноября 2013 года — генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
С 2014 по 2019 гг. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.
С 18 мая 2015 г. — председатель совета директоров Банка ЗЕНИТ.
С мая 2016 г. — президент ХК «АК БАРС», президент Федерации хоккея РТ.
Награды:
Отличник нефтяной промышленности министерства нефтяной промышленности СССР, почетный нефтяник министерства топлива и энергетики РФ, заслуженный нефтяник РТ, почетный работник топливно-энергетического комплекса министерства энергетики РФ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В ознаменовании добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», медалью «100 лет ТАССР».
Награжден орденами: Почета, Дружбы,«За заслуги перед Республикой Татарстан», Славы и чести III степени.
Присвоены звания: «Почетный гражданин Альметьевского района», «Почетный гражданин Азнакаевского района».
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