Россияне стали чаще откладывать крупные покупки

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Россияне в первом полугодии 2023 года стали реже отказываться от отпуска и ремонта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время они стали чаще откладывать крупные покупки, сообщили «РИА Новости» аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Так, если в прошлом году 32% россиян предпочитали повременить с ремонтом квартир и дач, то в 2023-м их доля составила 24%. В 2022 году отказывались от отпуска или сокращали расходы на него 53% жителей страны, а в этом — лишь 37%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Доля людей, уделяющих внимание поиску недорогих продуктов и предметов первой необходимости, несколько снизилась — с 36% до 28%. Число россиян, откладывающих крупные покупки товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, мебель и автомобили, увеличилось до 49% в 2023 году с 44% в прошлом году.

В последние два года 51% россиян стали использовать наличные деньги реже, чем раньше. Еще 10% хотели бы полностью отказаться от налички в ближайшие 2 года.

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Елизавета Пуншева