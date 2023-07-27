В Татарстане объем выданных за полгода автокредитов вырос почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан среди 30 российских регионов-лидеров продемонстрировал самую серьезную динамику роста объема выданных потребкредитов. За январь — июнь 2023 года их оформили на 22,9 млрд рублей, что на 10,9 млрд рублей, или 91,7%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По объему выданных за полгода автокредитов Татарстан занял 4-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва (44,9 млрд рублей), Московская область (35,4 млрд) и Санкт-Петербург (30,6 млрд).

Замыкает рейтинг из 30 регионов-лидеров по объему оформленных за шесть месяцев кредитов на покупку машины Вологодская область. Ее жители взяли в общей сложности 4,5 млрд рублей, что на 90% больше, чем в январе — июне прошло года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом в России за полгода объем выданных автокредитов составил, согласно данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, 499,8 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем 2022 года он вырос на 61,4%.

Напомним, в конце первого полугодия 2023 года средний размер кредита на покупку нового автомобиля или машины с пробегом в Татарстане составил 1,295 млн рублей. По сравнению с июнем прошлого года он вырос на 23,7%.



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Татьяна Демина