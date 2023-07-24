Средний размер автокредита в Татарстане за год вырос почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне 2023 года средний размер кредита на покупку на нового автомобиля или машины с пробегом в Татарстане составил 1,295 млн рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 23,7%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Несмотря на рост среднего размера автокредита, Татарстан по итогам июня в топ-10 регионов России не вошел. Республика разместилась на 14-м из 30 мест.

На первом месте по среднему размеру кредита на приобретение автомобиля в июне оказалась Москва — 1,89 млн рублей, что на 9% больше, чем в первом месяце лета прошлого года. В топ-10 попали Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский край, Саратовская область и Ставропольский край. Следом идут Тульская, Нижегородская и Тюменская области.

Топ-30 по среднему размеру автокредита замыкает Удмуртия. В июне он составил 1,123 млн рублей, что на 26% больше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в июне 2023 года средний размер автокредита вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 11,3% и достиг 1,35 млн рублей. По сравнению с маем этого года он увеличился всего на 0,2%.



Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане в июне 2023 года выдали 3,3 тысячи автокредитов, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем месяце. По их количеству республика заняла 4-е место среди российских регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.



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Татьяна Демина