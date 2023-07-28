Сегодня в Казани дождь, гроза и до +33 градусов

В пятницу, 28 июля, в Казани ожидается переменная облачность, гроза и местами кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +31—33 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +36°С.

В Казани также ожидается юго-западный ветер порывами 5—10 м/с, местами — до 13 м/с. При грозе они могут усиливаться до 15—18 м/с.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в Татарстане в выходные сохранится жаркая и неустойчивая погода. Такой она будет и в начале следующей недели, прогнозируют в Гидрометцентре республики. Ожидаются дожди, грозы, град, сильный ветер и до +36 градусов.

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Татьяна Демина