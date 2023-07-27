Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября
Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщает «РИА Новости».
Это повлияет на проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября: согласно конституции страны, они будут отложены.
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