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Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября

13:55, 27.07.2023

Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщает «РИА Новости».

Это повлияет на проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября: согласно конституции страны, они будут отложены.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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