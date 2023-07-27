В Набережных Челнах с рабочими профессиями связаны 80% вакансий

В Набережных Челнах 81% всех вакансий связан с рабочими профессиями. Об этом «РБК Татарстан» сообщила директор центра занятости автограда Татьяна Быданова.

При этом потребность в служащих составляет 19%. В городе нужны врачи, медицинские сестры, воспитатели, инженеры, мастера, бухгалтеры, кассиры, менеджеры по продажам, экономисты и представители других профессий.

Издание также пишет, что за период с 1 января по 14 июня работодатели разместили в Закамской зоне республики более 35 тысяч вакансий в профессиональной сфере производства и сервисного обслуживания. Это более чем в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Дефицит кадров сейчас — фундаментальная проблема рынка труда. Тенденции и в Татарстане, и в Закамье, и по регионам России в целом схожи. Самые дефицитные — «синие воротнички», — подчеркнули в ЦЗН.

Напомним, в Казани общее количество вакансий за первое полугодие увеличилось на 85% в сравнении с предыдущим. По словам экспертов, в летние месяцы 2023 года сохранилась линейная динамика количества вакансий. От года к году рост составил 153%.

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Елизавета Пуншева