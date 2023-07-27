Ильшат Аминов отмечает 60-летний юбилей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Государственного совета и заслуженный работник культуры республики Ильшат Аминов отмечает 60-летний юбилей.

Ильшат Аминов в команде раиса Татарстана Рустама Минниханова и первого президента республики, Государственного Советника Минтимера Шаймиева участвовал в создании первого спутникового телеканала в республике и запуске первого детского татарского телеканала «Шаян ТВ». На сегодняшний день он продолжает вести активную общественную, политическую и творческую деятельность.



С днем рождения Ильшата Аминова поздравил Минтимер Шаймиев:

— Как преданный телезритель я внимательно слежу за деятельностью ТНВ, разнообразием радиотелепередач, программ, актуальных тем, что является результатом многогранной творческой деятельности Ильшата Аминова и его слаженной команды. Уважаемый Ильшат Юнусович, поздравляю вас от всей души с замечательным юбилеем. В течение более 30 лет мы с вами достойно прошли разные времена и исторические события в жизни республики. Я не раз имел возможность оценить присущие вам ответственность, смелость, трудолюбие и отменное чувство юмора, что помогало нам всем в самых непростых ситуациях. Благодаря вашему большому труду, таланту, высокому авторитету в медиасообществе, творческой смелости и, как уже говорил, ответственности перед зрителями наш любимый канал ТНВ всегда остается привлекательным и востребованным. Особо ценен ваш неизменный курс на созидание и возвращение к духовности, призыв к позитивному мышлению и добрым деяниям. От души желаю вам вдохновения, сил, удач, воплощения творческих планов и еще больше благодарных телезрителей. Здоровья, терпения и выдержки, дорогой Ильшат!

«Реальное время» поздравляет Ильшата Аминова с 60-летним юбилеем и желает ему здоровья, счастья, вдохновения и сил для реализации новых проектов, достижения новых высот и успехов в реализации всех замыслов.

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