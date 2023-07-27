Эксперты рассказали, как уберечь детей от травм и трагедии летом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лучший способ уберечь детей от трагедии — не игнорировать их опасения. В том числе, даже если ребенок сам совершает необдуманные опасные поступки, считают эксперты, опрошенные ГТРК «Татарстан».



— Контроль в социальных сетях. Что они смотрят. Но порой это тяжело. Но если я дружу с ребенком — спросить о его интересах и отдать в секции похожие. Ребенок компенсирует свое желание выделиться, — считает клинический психолог РКПБ Людмила Невоструева.



По ее словам, например, в случае, если ребенок взобрался на высоту, в первую очередь стоит убедить его спуститься до их приезда, вызвав спасателей. Однако если это уже не первый случай и родители ничего не предпринимают, подключайте ответственные органы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов





— Если родители бездействуют, не обращают внимание на эти замечания, конечно же нужно обратиться в опеку или в полицию. Но это крайние меры, потому что подавляющее большинство родителей, конечно же, не поддерживают такое поведение детей, — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.



Психологи еще раз напоминают — нужно разговаривать с ребенком. По их словам, его желание самоутвердиться стоит направить в спортивное русло. Там за ним будут присматривать тренеры.

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Елизавета Пуншева