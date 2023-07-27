Среди рабочих специальностей жители Поволжья чаще всего выбирали швею

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Чаще всего жители Поволжья готовы стать швеями. За этот вариант ответа проголосовали 26% респондентов, следует из исследования «СберУниверситета» и hh.ru.

Чуть реже опрошенные хотят стать пекарями или кондитерами — этот вариант ответа выбрал 21%. Еще 20% проголосовали за «другое», а 18% — за электрика. Пятерку лидеров замыкает наладчик (12%).

При этом на такие специальности, как швея, повар, кондитер, готовы перейти соискатели в возрасте от 18 до 34 лет. Работать электриками, печатниками, наладчиками, токарями могли бы респонденты старше 45.

Напомним, треть жителей Поволжья считают, что программист — самая престижная профессия. В тройку лидеров также вошли директор (14%) и президент (9%). Кроме того, 7% жителей округа думают, что престижно быть предпринимателем, а 6% — врачом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева