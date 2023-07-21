Максима Паршина освободили от должности замглавы Минцифры по его просьбе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина, об этом сказано в распоряжении правительства.

— Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе, — сказано в документе.

13 июля стало известно об аресте Паршина в связи с подозрением в коррупционном преступлении. В министерстве подтвердили, что в отношении замглавы министерства проводится расследование. Тогда же Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест на 2 месяца.

Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в городе Мытищи Московской области. С 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития России. В 2013 году занял пост заместителя гендиректора ФГУП «Почта России», а затем перешел на должность заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости. С 2016 года возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. 16 августа 2018 года распоряжением правительства был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Маргарита Головатенко