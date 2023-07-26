Верховный суд посчитал участие в СВО основанием для освобождения от наказания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) России сочла участие в специальной военной операции (СВО) основанием для освобождения наказания, сказано в опубликованном на сайте ВС определении, на которое обратил внимание «Коммерсантъ».



От наказания освободили ефрейтора Владислава Устинова, осужденного на 2 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли двое. Коллегия освободила его от наказания «в связи с изменением обстановки» (ст. 80 УК), участие в СВО стало одним из оснований для вынесения решения.

В определении указано: Устинов совершил преступление средней тяжести впервые, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил вред. Отмечается, что во время службы ему присвоили воинское звание на одну ступень выше положенного за заслуги.

В документе также сказано, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, а в настоящее время ефрейтор выполняет боевые задачи в зоне спецоперации и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки.

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Маргарита Головатенко