Российские туристы могут без пересадки посетить 36 стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что туристы из России могут попасть без пересадки в 36 стран. Вместе с этим ожидается, что еще несколько государств откроются для прямых рейсов уже в этом году, сообщает «РИА Новости».

— Сегодня в 36 стран возобновлено прямое авиасообщение, и все они могут являться туристскими дестинациями. То есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться. Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом, — сказал он.

В свою очередь вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко добавил, что в допандемийный период стран с прямым перелетом из России было 69, а в мае 2022 года — семь. По его словам, практически все доступные россиянам без пересадок зарубежные направления — безвизовые, в том числе Турция, Египет, Куба, Таиланд и страны СНГ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го для россиян, желающих посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.



С начала июля граждане России могут также оформить специальную туристическую визу. Она действует до 6 месяцев, в течение которых суммарный срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней в случае оформления двукратной визы и до 90 дней — многократной.

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Максим Кокунин