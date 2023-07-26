Бюджет Иннополиса за полугодие по доходам исполнен на 38% от плана
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Иннополиса за январь — июнь 2023 года составили 74,66 млн рублей. Это 38,1% от утвержденного на этот год плана, следует из проекта постановления совета города.
План по налогу на прибыль по итогам первого полугодия выполнен в Иннополисе на 40%. Поступило почти 70,2 млн из ожидаемых 175,47 млн рублей.
По налогу на имущество годовой план за шесть месяцев выполнен на 20,8%. В бюджет города за этот период поступило почти 4,2 млн из ожидаемых 20,188 млн рублей. Полностью выполнен годовой план по иным межбюджетным трансфертам.
Напомним, по итогам первого квартала 2023 года исполнение бюджета Иннополиса по налоговым и неналоговым доходам составляло 34,7 млн рублей. Это 17,7% от годового плана.
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