Бюджет Иннополиса за полугодие по доходам исполнен на 38% от плана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Иннополиса за январь — июнь 2023 года составили 74,66 млн рублей. Это 38,1% от утвержденного на этот год плана, следует из проекта постановления совета города.

План по налогу на прибыль по итогам первого полугодия выполнен в Иннополисе на 40%. Поступило почти 70,2 млн из ожидаемых 175,47 млн рублей.

По налогу на имущество годовой план за шесть месяцев выполнен на 20,8%. В бюджет города за этот период поступило почти 4,2 млн из ожидаемых 20,188 млн рублей. Полностью выполнен годовой план по иным межбюджетным трансфертам.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года исполнение бюджета Иннополиса по налоговым и неналоговым доходам составляло 34,7 млн рублей. Это 17,7% от годового плана.



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Татьяна Демина