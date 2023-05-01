Бюджет Иннополиса по доходам за первый квартал исполнен менее чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По итогам января — марта 2023 года исполнение бюджета Иннополиса по налоговым и неналоговым доходам составило 34,7 млн рублей. Это 17,7% от годового плана, следует из проекта решения городского Совета.

Налогов на доходы физлиц за первый квартал в Иннополисе собрали 30,27 млн рублей, или 17,3% от годового плана. Суммы поступивших за три месяца налогов на имущество составила 4,4 млн рублей — 21,8% от плана на текущий год.

Безвозмездные поступления в бюджет Иннополиса за январь — март оцениваются в 31,6 тысячи рублей, что составляет четверть от годового плана. Расходы за первый квартал составили 18,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, бюджет Иннополиса на 2023-й и на плановый период 2024—2025 годов приняли в середине декабря 2022 года. Он оказался бездефицитным. Доходы и расходы на это запланированы в размере почти 196 млн рублей.

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Татьяна Демина