Дочерняя компания «Росатома» завершает строительство завода в Танзании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дочерняя компания «Росатома» завершает строительство завода по переработке урана в Танзании, а в ближайшие годы перейдет к серьезному промышленному объему его добычи и переработки. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол России в Танзании Андрей Аветисян.



— Дочерняя компания «Росатома» Mantra в Танзании осуществляет проект добычи урана. Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен. <...> В ближайшие годы, если он будет успешно развиваться, компания перейдет уже к серьезному промышленному объему добычи и переработки урана, — подчеркнул он.

Напомним, Россия планирует открыть посольства практически во всех государствах Африки, однако быстро этого сделать не получится, сообщил посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров. Решения о закрытии российских дипмиссий в Африке в 1990-е годы он назвал «не вполне разумными».

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Елизавета Пуншева