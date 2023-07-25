Россия готовится к открытию посольств практически во всех государствах Африки

Россия планирует открыть посольства практически во всех государствах Африки, однако быстро этого сделать не получится. Об этом «РИА Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров.

— Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах, — пояснил он.

Решения о закрытии российских дипмиссий в Африке в 1990-е годы Озеров назвал «не вполне разумными».

Напомним, президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» перед вторым саммитом Россия — Африка и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27—28 июля.

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Елизавета Пуншева