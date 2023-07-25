Мошенники придумали новую схему — они предлагают деньги за просмотры интернет-магазинов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В России зафиксировали новую мошенническую схему — злоумышленники сообщают о наборе группы в несколько сотен человек, которым обещают доходность до 360 тысяч рублей в месяц за обзоры товаров в интернет-магазинах. Но вместе получения прибыли, люди теряют деньги, сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным кредитной организации, схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах. Чем больше человек вкладывает собственных средств, тем больше обещают доходность. Но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства.

— Все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главная цель — привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы. Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип, — объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана за полгода из-за действий мошенников потеряли в общей сложности более 2 млрд рублей. По статистике МВД по республике, татарстанцы отдают злоумышленникам крупные суммы ежедневно.

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Айрат Назипов