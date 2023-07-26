В Казани посадили на 5 лет поставщика Wildberries

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу об уводе 23 млн рублей со счетов оператора онлайн-магазина Wildberries путем использования уязвимости в системе электронной оплаты цифровых товаров. За фиктивные сделки по продаже экстрим-туров в Сибирь, Антарктиду и на Эверест ранее судимый москвич Владимир Беляев получил 5 лет колонии строгого режима, его супруга Юлия — 3 года лишения свободы условно.



В прениях гособвинитель Татьяна Маслова запрашивала для обоих супругов реальные сроки: ему — 6 лет, ей — 4 года, а еще просила наказать каждого уголовным штрафом в 1 млн рублей.

Согласно приговору суда, Беляевых признали виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном в особо крупном размере и в составе группы. Причем часть членов этой группы в материалах дела указана в качестве неустановленных.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд установил: афера проходила в несколько этапов. На первом Беляева передала супругу реквизиты «семейной» компании по производству бетона ООО «ТСК БСК», и он зарегистрировал ее в качестве поставщика на портале Wildberries, после чего разместил в разделе цифровых товаров ряд предложений. Вниманию покупателей предлагались сертификаты на эксклюзивные туры в Антарктиду, Сибирь, на Эверест, в Гималаи и путешествие на круизном лайнере. Каждый товар — за 150 тысяч рублей. Однако даже оплатив эту сумму, получить электронный сертификат было нельзя — он просто не был прикреплен продавцом. Все ссылки вели лишь на яркие фотографии.



Экстрим-туры от «бетонщиков» появились на Wildberries в ночь с 21 на 22 мая 2021 года и в течение двух часов система зафиксировала 171 сделку купли-продажи — всего на 23 млн 85 тыс. рублей. Именно эту сумму вебмаркет 26 мая выплатил поставщику сертификатов — ООО «ВСК БСК», отправив деньги со своего счета Волго-Вятского подразделения Сбербанка в Казани на улице Бутлерова. А 4 мая внутренняя проверка в ООО «Вайлдберриз» показала — ни один из якобы проданных сертификатов на путешествия на деле оплачен не был. Поскольку покупатели, а было их всего трое, вводили на сайте данные недействительных и неплатежеспособных банковских карт, но при этом нажимали на сайте кнопку «Купить», и система считала сделку завершенной.

Приговор пока не вступил в силу.

После выявления аферы уязвимость в программном обеспечении была исправлена. В своем заявлении в полицию представители Wildberries указывали, что всего по таким схемам со счетов компании были перечислены 385 млн рублей.

Куда Беляевы дели деньги, в чем подсудимая обвинила своего мужа и какие доказательства силовики нашли в их телефонах — в материале «Реального времени».