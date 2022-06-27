Артист из «Голоса», новый гастрорекорд: фестиваль «Скорлупино-2022» в Татарстане проведут за 2,8 млн рублей

Фото: vk.com/skorlupino / Наиля Зиганшина

«Скорлупино-2022» примут Пестрецы

Организация и проведение фестиваля «Скорлупино-2022» обойдется более чем в 2,8 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Организатора фестиваля «Скорлупино-2022» ищет Министерство по делам молодежи Татарстана. Мероприятие должно состояться 16 июля. Фестиваль проведут в Сосновом бору села Пестрецы.

Фото: vk.com/skorlupino / Наиля Зиганшина

На фестивале запланированы соревнования молодежных команд муниципалитетов Татарстана и «Сковородошные забеги». На мероприятии можно будет посетить площадку «Ско-ко-парк» — контактный зоопарк, ремесленные ряды, гастрономическую зону с мастер-классами. Фестиваль отроют в торжественной обстановке с концертной программой.

На фестивале вновь планируют установить гастрономический рекорд. Какое блюдо приготовят — не указано. Для него подготовят 15 литров подсолнечного рафинированного масла, 12 кг шампиньонов, 70 куриных яиц первой категории и 8 тысяч яиц высшей категории, 10 кг сахара, а также 20 пачек крупнолистовой заварки.

На фестивале споет звезда из шоу «Голос»

Перед гостями фестиваля выступит артист, поющий минимум на двух языках — английском и русском, участник телепроекта «Голос» на Первом телеканале. В его репертуаре должны быть хиты, актуальные на дату проведения мероприятия. Выступление певца продлится минимум час. Заплатят за него 90 тысяч рублей.

Также на «Скорлупино-2022» выступит популярный эстрадный артист из Татарстана. Петь он будет не менее одного часа. Его выступление обойдется в 280 тысяч рублей.

На фестивале ожидается выступление женской cover-группы, поющей на трех языках, танцевального коллектива из не менее 12 профессиональных артистов и джазового коллектива. Развлекать гостей «Скорлупино-2022» будут артисты на ходулях и аниматоры в детских зонах.

Фото: vk.com/skorlupino / Наиля Зиганшина

Фестиваль мог бы быть уже седьмым

В этом году фестиваль будет шестым по счету, хотя, если бы не вмешалась пандемия коронавируса, он мог бы стать седьмым. Мероприятие проводится с 2016 года.

В прошлом году фестиваль «Скорлупино» был юбилейным — он прошел в пятый раз. На его организацию и проведение выделяли 3,2 миллиона рублей. Юбилейный фестиваль должны были провести еще в 2020-м, однако его не стали организовывать из-за пандемии коронавируса.

Фото: vk.com/skorlupino / Наиля Зиганшина

В 2019 году на фестивале «Скорлупино» приготовили яичницу из 7 777 яиц, чтобы установить рекорд Гиннесса. В итоге он был признан «Лучшим событием в области гастрономического туризма» премии Russian Event Awards — 2019.

В прошлом году на крупнейшем фестивале в России, посвященном яйцу, съели рекордный для Татарстана торт весом в 450 кг и выпили травяной чай из специально сделанного самовара — тоже рекордно большого, 200-литрового. Торт был тематически украшен изображениями куриц, сидящих в гнездах.

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Татьяна Демина