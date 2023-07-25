Илон Маск: посты в обновленном Twitter будут называться «иксами»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/страница Илона Маска в соцсети

Посты в обновленном Twitter с новым названием X будут называться «иксами», а не «твитами», сообщил 25 июля в своем аккаунте владелец соцсети Илон Маск.



Так Маск ответил на вопрос пользователя о том, как после ребрендинга компании будут называться «твиты».

Также американский предприниматель заявил, что теперь соцсеть имеет новую концепцию, в которой старые название и логотип не имеют смысла:

— Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда — как щебетание (tweeting) птиц, но теперь вы можете публиковать почти все что угодно... название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей, — написал Маск.

24 июля официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне. Вечером владелец соцсети сообщил, что новый логотип Twitter будет доработан, однако не стал озвучивать конкретных сроков.



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Маргарита Головатенко