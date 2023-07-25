В Казани с руководства частной школы New School требуют 9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Гражданские иски почти на 9 млн рублей предъявили к обвиняемым экс-руководителям частной школы New School потерпевшие и свидетели по их уголовному делу. Об этом «Реальному времени» стало известно по результатам вчерашнего заседания Московского райсуда по делу основателя школы Артема Краснова и экс-директора ЧОУ «Новая школа» Лилии Зиятдиновой.



Напомним, их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности — оказании платных образовательных услуг в 2021/2022-м учебном году с извлечением дохода в 7 млн 278 тысяч рублей путем введения в заблуждение родителей учеников относительно законности обучения. Силовики полагают, что деньги от семей учащихся поступали на счета ООО «НС Интеллект», которым руководил Краснов, счет ЧОУ «Новая школа», счет ИП Хайруллина, а еще — передавались наличными в помещении New School в Казани по адресу: улица Меридианная, 10.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В ходе следствия матери четырех бывших учеников Краснова — Зиятдиновой предъявили иски по уголовному делу, требуя вернуть расходы на обучение. Их не устроило качество обучения, за которое они выкладывали 26,8—36,8 тысячи рублей в месяц (10 тысяч доплачивали за продленку).



«Знания были получены на минимальном уровне. При переводе ребенка в муниципальную школу, на вступительном тестировании он получил оценки «неудовлетворительно», — рассказывала на предварительном следствии одна из таких недовольных мам. Общий размер поданных родителями исков по делу составил 1 млн 313 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Еще 7 млн 662 тысячи рублей, но уже персонально от Краснова, требуют две дамы, которые намеревались стать инвесторами частной школы и частного детсада, а в итоге оказались в потерпевших. По версии следствия, обвиняемый в мошенничестве обманом убедил их вложить свободные средства семьи в образовательный бизнес, предлагая в одном случае 29% доли в уставном капитале своего «НС Интеллект» и долю в доходах, а в другом — дивиденды от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. В УВД Казани действия обвиняемого квалифицировали по двум эпизодам мошенничества.

Вину по трем эпизодам дела Артем Краснов не признает, его бывшая коллега Лилия Зиятдинова вчера заявила, что частично согласна с версией обвинения по эпизоду незаконного предпринимательства.

Процесс продолжится в августе.