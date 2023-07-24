В казанский УНИКС перешел тяжелый форвард Александр Стуленков

Состав баскетбольного клуба УНИКС пополнил тяжелый форвард Александр Стуленков. Контракт с 30-летним спортсменом рассчитан на один сезон.

Стуленков уже находился в системе казанского клуба — в сезоне-2013/14 он выступал за УНИКС-2, вместе с которым завоевал бронзу Единой молодежной Лиги ВТБ. Предыдущий чемпионат воспитанник поволжского баскетбола провел в Суперлиге-1. Баскетболист начинал сезон-2022/23 во владивостокском «Динамо». В 22 играх второго по значимости дивизиона страны он в среднем набирал 6,9 очка, собирал 4,4 подбора и отдавал 1,6 результативные передачи за 17:29 минуты на площадке.

На протяжении карьеры новичок УНИКСа также защищал цвета «Нижнего Новгорода», экспериментальной сборной России, «Новосибирска», санкт-петербургского «Зенита-Фарм», владивостокского «Спартака-Приморье», ставропольского «Динамо» и ярославского «Буревестника», которому помог стать победителем во втором дивизионе Суперлиги в 2018 году.

— Очень рад вернуться и представлять этот прекрасный город и клуб в новом сезоне. Испытываю непередаваемые эмоции, поскольку являюсь воспитанником молодежного проекта УНИКСа и считаю Казань своим домом. Именно в столице Татарстана состоялось мое становление как баскетболиста, — поделился эмоциями Александр Стуленков.

Также в состав УНИКСа вернулся защитник Евгений Колесников. Контракт с 37-летним экс-капитаном «Автодора» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов