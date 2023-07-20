В Татарстане капитально ремонтируют мост через реку Дымку

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане проводят капитальный ремонт моста через реку Дымку на автомобильной дороге «Казань — Оренбург» — Муртаза — Крым-Сарай» на участке км 6,8, сообщили в пресс-службе Миндортранса.



Длина моста составляет 87 метров, ремонт проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделены порядка 100 млн рублей (из бюджета РТ — более 18 млн рублей, из бюджета России — более 80 млн рублей).

На объекте предусмотрены работы по ремонту береговых и промежуточных опор, пролетных строений моста, устройству монолитной плиты проезжей части, организованного водоотвода и очистных сооружений на мосту и подходах, подходов к мосту, дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах, укреплению конусов насыпи габионными конструкциями и матрасами «Рено», средств обеспечения транспортной безопасности.

Во время ремонта автомобили могут проехать по временной объездной автодороге с временным мостом. Сейчас специалисты ООО «Строймонтаж-Сервис» на объекте ремонтируют береговые, промежуточные опоры и пролетные строения моста.

Как выяснило «Реальное время», в деревне Большая Качка Елабужского района Татарстана проведут ремонт моста за 1,9 млн рублей через реку Танайку.



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Маргарита Головатенко