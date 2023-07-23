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Илон Маск заявил, что Twitter откажется от символа птицы на логотипе

09:25, 23.07.2023 1

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что Twitter откажется от символа птицы на логотипе, об этом американский бизнесмен написал на своей странице в соцсети.

Маск опубликовал возможный будущий дизайн Twitter: букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован.

Предприниматель добавил, что если достаточно хороший логотип X сегодня будет опубликован, то завтра его уже запустят.

Американский предприниматель Илон Маск стал лидером рейтинга богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg. Состояние миллиардера оценивается в $234 млрд. За первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на $96,6 млрд.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:05
    это уже будет не твиттер
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