Илон Маск заявил, что Twitter откажется от символа птицы на логотипе

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что Twitter откажется от символа птицы на логотипе, об этом американский бизнесмен написал на своей странице в соцсети.



Маск опубликовал возможный будущий дизайн Twitter: букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован.

Предприниматель добавил, что если достаточно хороший логотип X сегодня будет опубликован, то завтра его уже запустят.

Американский предприниматель Илон Маск стал лидером рейтинга богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg. Состояние миллиардера оценивается в $234 млрд. За первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на $96,6 млрд.

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Маргарита Головатенко