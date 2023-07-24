В ряде домов Советского района Казани из-за строительства метро почти на неделю отключат газоснабжение

В Советском районе Казани из-за строительства метро почти на неделю отключат газоснабжение в жилых домах и коммунально-бытовых объектах, сообщили в мэрии города.



Газоснабжение отключат с 31 июля по 5 августа по адресам:

Бигичева, д. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35;

Вагапова, д. 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23/18, 27, 29;

Сахарова, д. 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 31;

Магистральная, д. 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20;

Закиева, д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Проспект Победы, д. 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 158, 160, 164, 166, 172, 174;

Мамадышский тракт, д. 8, 10, 34;

Файзи, д. 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

Дуслык, д. 4, 6;

пер. Дуслык, д. 6;

Туганлык, д. 1, 3, 10, 12, 5а;

Глушко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22б, 22в, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 47/21;

Г. Кайбицкой, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

Ломжинская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Чишмяле, д. 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

Минская, д. 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 73;

Ноксинский спуск, д. 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Фучика, д. 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145.

realnoevremya.ru (архив)

В период проведения работ необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Если в квартире появился запах газа, следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, открыть окна для проветривания помещения, покинуть его и вызвать аварийную газовую службу по телефонам 221-83-53; 04; 104 (с мобильного), 112.

До приезда аварийной бригады в загазованном помещении категорически запрещается зажигать огонь, курить, включать или выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

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Маргарита Головатенко