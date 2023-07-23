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Госсекретарь США: Украина получит истребители F-16

18:23, 23.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Украина получит истребители F-16, их поставка займет несколько месяцев, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, прежде, чем истребители начнут применять, пройдет несколько месяцев, даже если решение будет принято на днях:

— Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время, — приводит его слова ТАСС.

Блинкен заявил, что, когда Украина получит истребители, необходимо сфокусироваться на подготовке и обслуживании самолетов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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