Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский

На 85-м году жизни скончался народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский, сообщено в аккаунте «Ансамбль Александрова Минобороны России» в соцсети «ВКонтакте».



— Вчера, 22 июля, на 85-м году ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни «День Победы», — сказано в сообщении.

Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Работал в оркестре «Советская песня» под руководством Алексея Мажукова. Был исполнителем песен «Наша служба и опасна и трудна» и «Песня десантников».

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Маргарита Головатенко