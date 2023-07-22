У посольства Ирака в Копенгагене экстремисты сожгли Коран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Трансляция этой акции велась в соцсети Facebook*, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что сначала один из активистов поджег священную книгу, а затем его сторонник истоптал флаг Ирака. В акции, которая проводилась напротив здания посольства, принимали участие не более пяти человек.

На этой неделе протестующие против новой акции сожжения копии Корана, которая прошла в Швеции, подожгли здание посольства страны в Багдаде.



Напомним, 10 июля полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Подобные акции в странах Скандинавии проводят не в первый раз. 27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

В первый день праздника Курбан-байрам Коран сожгли в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В начале месяца страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали мусульманские страны принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Максим Кокунин