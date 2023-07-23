Исполнилось 100 лет со дня рождения генерала армии Махмута Гареева

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения генерала армии, президента Академии военных наук РФ, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева, родившегося 23 июля 1923 года, сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в России.



Махмут Ахметович за неделю до начала Великой Отечественной войны стал курсантом Ташкентского пехотного училища. В ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой лейтенант Гареев принял первое боевое крещение. До последнего дня войны он находился на передовой.

В числе его наград — четыре ордена Боевого Красного знамени, три — Красной Звезды, два ордена Отечественной войны. Всего — 18 боевых орденов. Всего он участвовал в шести войнах и вооруженных конфликтах. Был четырежды ранен и дважды контужен.

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Маргарита Головатенко