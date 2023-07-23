Япония ужесточает контроль за экспортом товаров для производства полупроводников

Япония ввела дополнительные ограничения экспорта оборудования, которые использутся для производства полупроводников и микросхем, сообщает RT со ссылкой на Kyodo.



По данным агентства, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травления, напыления и другие.

В публикации отмечается, что Япония не называла Китай основной целью своих экспортных ограничений. Со стороны Китая этот шаг вызвал негативную реакцию.

В мае прошло года Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию на фоне ситуации с Украиной. Запрет на поставки включал в себя 14 позиций. Среди них — катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, используемые в 3D-принтерах порошкообразные металлы и металлические сплавы, а еще водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.



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Маргарита Головатенко