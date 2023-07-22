На станциях казанского метро произошло задымление из-за неисправности кабеля

Сегодня вечером в социальных сетях появились фото и видео сильного задымления на станциях казанского метро «Яшьлек» и «Козья Слобода». Как сообщили в «Метроэлектротрансе», в перегоне по первому главному пути задымилась и вышла из строя муфта электрокабеля.

На станциях сработали системы вентиляции. Как уточнили на предприятии, ночью работники энергохозяйства проведут работы по устранению неисправности. В настоящее время все станции метрополитена работают в обычном режиме. Задержек поездов нет.

Вместе с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что какие-либо сообщения о задымлении по номеру пожарной охраны 101 и единому номеру вызова экстренных служб 112 не поступали. Однако ведомство получило доклад от «Метроэлектротранса».

В мае в Казани также из-за неисправности кабеля произошел пожар в подъезде жилого дома по улице Голубятникова. Горение электрокабеля происходило в шахте с 1 по 5 этаж. В подъезде было сильное задымление.

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Максим Кокунин