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В Казани в подъезде жилого дома загорелся электрокабель

14:37, 14.05.2023 3
В Казани в подъезде жилого дома загорелся электрокабель
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани сегодня днем поступило сообщение о пожаре в электрощитовой в подъезде жилого дома по улице Голубятникова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Установлено, что произошло горение электрокабеля в шахте с 1 по 5 этаж. В подъезде сильное задымление.

Пожарные вывели из зоны задымления 7 человек, из них 4 ребенка.

Открытое горение ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 10 мая в Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark, на улице Мазита Гафури. По нашим данным, здание эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.

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Елизавета Пуншева
Происшествия Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Вопрос к УК и ТСЖ. А где деньги , которые собираете годами на ТО систем электроснабжения???? Кому в карман идут деньги???
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  • Анонимно 14 май
    Надеюсь, в лифте никого не было
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  • Анонимно 14 май
    Жители, следите за тем как великий и всемогущий Уютный дом будет восстанавливать эл.поводку в коридоре и на скрутку соединять провода, не восстанавливая проектные строительные конструкции эл.щитов на этажах нарушая правила пожарной безопасности. Видимо поэтому пожарные который год не могут принять наш дом после такого же пожара из-за таких нарушений пожарной безопасности со стороны управленцев.
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