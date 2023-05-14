В Казани в подъезде жилого дома загорелся электрокабель
В Казани сегодня днем поступило сообщение о пожаре в электрощитовой в подъезде жилого дома по улице Голубятникова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Установлено, что произошло горение электрокабеля в шахте с 1 по 5 этаж. В подъезде сильное задымление.
Пожарные вывели из зоны задымления 7 человек, из них 4 ребенка.
Открытое горение ликвидировано. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 10 мая в Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark, на улице Мазита Гафури. По нашим данным, здание эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.
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