В Казани в подъезде жилого дома загорелся электрокабель

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани сегодня днем поступило сообщение о пожаре в электрощитовой в подъезде жилого дома по улице Голубятникова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Установлено, что произошло горение электрокабеля в шахте с 1 по 5 этаж. В подъезде сильное задымление.

Пожарные вывели из зоны задымления 7 человек, из них 4 ребенка.

Открытое горение ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 10 мая в Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark, на улице Мазита Гафури. По нашим данным, здание эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.

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Елизавета Пуншева