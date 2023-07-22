Возле Казанского цирка ликвидировали провал асфальта на сетях «Водоканала»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео мэрии Казани

МУП «Водоканал» устранил провал на сетях возле Казанского цирка, который образовался в эту среду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Уточняется, что ликвидировать провал удалось без отключения сетей водоотведения. Напомним, изначально сотрудники «Водоканала» обещали устранить коммунальную аварию в пятницу, 21 июля.

Инцидент произошел на коллекторе диаметром 500 мм глубиной залегания 2 метра из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. Заявку «Водоканал» получил 19 июля примерно в 15.00. Специалисты прибыли на участок через полчаса, утверждали в мэрии Казани.

На время проведения работ была закрыта одна из трех полос на улице Кремлевской Набережной. Восстановить движение по ней планировалось после устранения аварии и благоустройства участка.

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Максим Кокунин