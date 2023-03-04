Число экстремистских преступлений в России в январе увеличилось почти на 160%

В России в январе возросло количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось почти на 160%, следует из характеристики состояния преступности МВД РФ за первый месяц 2023 года.



Так, в январе зарегистрировали 157 преступлений террористического характера — показатель вырос на 12,1%, и 134 преступления экстремистской направленности (+157,7%).

Всего в январе зарегистрировали 151,1 тысячи преступлений — это на 1,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечается в 36 субъектах России, снижение — в 49.

В Татарстане сотрудники Росгвардии за год в ходе оперативных мероприятий задержали 195 человек. Из них 64 — по подозрению в совершении преступления, в том числе три за преступления экстремистской и террористической направленности.

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Маргарита Головатенко