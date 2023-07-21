С начала года волонтерам Национального центра помощи в Татарстане поступило почти 150 заявок о поиске людей

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Сегодня первый день учений волонтеров Национального центра помощи. В Казани сегодня на обучение пришли 80 волонтеров из разных регионов. Каждый из них может рассказать свою уникальную историю спасения человека, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Ориентирование на местности, поиск пропавшего, оказание ему первой помощи — волонтерам рассказывают обо всем, что пригодится в поисках. После изучения теории поисковики приехали в лес, чтобы отработать навыки на практике.

— При резонансных поисках, когда пропадает особенно ребенок, приходят на помощь родители, местные жители поселка или города. Наши волонтеры, обладая теми знаниями, которые они получают на данных учениях, способны выступать в роли координаторов поисков, — рассказал руководитель Департамента Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям объединяет в себе около 3 тысяч волонтеров из 46 регионов. В Татарстане центр заработал 10 месяцев назад. С начала этого года им поступило 148 заявок, треть из них — поиск детей.

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Маргарита Головатенко