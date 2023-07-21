В Ново-Савиновском районе Казани благоустроили двор площадью 21 тыс. кв. м

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани завершили благоустройство дворовой территории площадью 20,6 тыс. кв. м по улице Фатыха Амирхана, у домов 28, 30, 32. Результаты работ оценил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.



Работы на территории начались в апреле этого года. Здесь уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили детскую и спортивные площадки.

Вокруг территории — несколько девятиэтажных домов, в которых в 443 квартирах проживают 1 150 человек. Перед стартом работ прошли встречи с местными жителями. По их просьбам обустроили спортивную площадку и сохранили существующие дорожки, по которым те привыкли ходить. Установлено 22 скамейки, 24 урны, количество парковочных мест увеличили на 23 — до 73.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На улице Заря в Советском районе Казани благоустроят бульвар. На нем построят спортивную и детскую площадки, проложат тротуары из брусчатки, установят скамейки и подключат освещение. Работы проводятся одновременно с обновлением комплекса дворов по улицам 8 Марта, Заря и Сибирский тракт.

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Маргарита Головатенко