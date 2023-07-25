Страх самозанятых: российские предприниматели назвали риски работы с внештатными сотрудниками

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Большинство компаний в России — 77% — хотя бы раз сталкивались с недобросовестной работой самозанятых. В 13% случаев подобное сотрудничество даже вредило репутации бизнеса, следует из результатов исследования аналитического центра «Консоль.Про» среди предпринимателей по всей стране.

Российские компании активно привлекают к работе самозанятых: 63% участников опроса в настоящий момент сотрудничают с ними или ранее делали это. Чаще всего бизнес обращается к специалистам в сфере маркетинга и рекламы (44%), логистики (40%) и информационных услуг (18%).

Большинство опрошенных предпринимателей положительно оценивают работу самозанятых (73%). Но для многих работа с такими сотрудниками связана с определенными неудобствами. Свыше трети респондентов признались, что большое число самозанятых в компании не позволяет качественно контролировать их работу (37%), а каждый четвертый заявил, что с ними сложнее взаимодействовать из-за их дистанционной работы (24%).

Чаще всего от работы с самозанятыми останавливает потенциальный риск утечки конфиденциальной информации (25%). В то же время только четверть респондентов подписывают договор (26%) и всего 8% заключают соглашение о конфиденциальности и защите данных. Чтобы защититься от недобросовестных сотрудников, большинство компаний сотрудничают только с проверенными исполнителями (35%), а около трети выбирают крупный бизнес или популярные сервисы для найма самозанятых (31%).

Большая часть предпринимателей придерживаются мнения, что работа с самозанятыми позволяет усилить штатных сотрудников и избавить их от рутины (26%). Для 22% респондентов это возможность масштабировать бизнес. Столько же опрошенных считают, что привлечение таких специалистов позволит обеспечить высокое качество продукта или услуг компании.

Абсолютное большинство предпринимателей — 87% — уверены, что далеко не всех сотрудников можно заменить самозанятыми. Почти каждый третий считает, что это решение невозможно применить в отделе логистики (30%). Еще 13% не стали бы привлекать таких сотрудников в отдел маркетинга и рекламы, а 11% — отказались бы от участия самозанятых в продажах и разработке.

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Татьяна Демина