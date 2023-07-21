За неделю в Татарстане подорожали помидоры и соль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю выросла средняя цена на свежие помидоры, соль и некоторые другие продукты питания. Не изменилась она на баранину (кроме бескостного мяса) — 611,83 рубля за килограмм.

Лидером по подорожанию с 10 по 17 июля в Татарстане стала свежая белокочанная капуста. Средняя ее цена выросла на 3,47%, до 54,7 рубля за килограмм.

Свежие помидоры за неделю подорожали на 1,17%, до 103,8 руб./кг. Средняя цена соли увеличилась на 1,38%, до 13,92 рубля за один килограмм, а фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 1,02%, до 482,75 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике за неделю подорожали вареная колбаса, куриные яйца, сахар-песок и яблоки. Минимально выросли средние цены на свинину (кроме бескостного мяса), полукопченую колбасу, подсолнечное масло, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, шлифованный рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, подсчитали в Татарстанстате.

Напомним, с 10 по 17 июля подешевели в республике столовая свекла, картофель, лук и морковь. Снизились средние цены также на свежие огурцы и бананы.

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Татьяна Демина