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В России могут запретить термины «экокожа» и «экомех»

08:54, 21.07.2023 1
В России могут запретить термины «экокожа» и «экомех»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России могут запретить использование терминов «экокожа» и «экомех». С такой инициативой выступил Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО). Поправки предложили внести в закон о защите прав потребителей, сообщают «Известия».

— ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка «эко» означает «экономичная кожа», что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная, — рассказала гендиректор союза Александра Андрунакиевич.

По ее словам, сенаторы положительно восприняли это предложение. Осенью они обсудят вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях.

В РСКО пояснили, что в России нет стандарта производства «веганской кожи», «экомеха». Термином обозначаются искусственные материалы, однако производители товаров часто спекулируют подобными словосочетаниями и выдают искусственные продукты за натуральные, экологические.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:18
    А дураки купят эту синтетику и носят, а потом удивляются, почему верхний слой эко кожи осыпается и видна ткань какая то. Особо смешно выглядят дамы в лосинах из этого дерЬмантина!
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