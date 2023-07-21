В России могут запретить термины «экокожа» и «экомех»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России могут запретить использование терминов «экокожа» и «экомех». С такой инициативой выступил Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО). Поправки предложили внести в закон о защите прав потребителей, сообщают «Известия».

— ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка «эко» означает «экономичная кожа», что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная, — рассказала гендиректор союза Александра Андрунакиевич.

По ее словам, сенаторы положительно восприняли это предложение. Осенью они обсудят вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях.

В РСКО пояснили, что в России нет стандарта производства «веганской кожи», «экомеха». Термином обозначаются искусственные материалы, однако производители товаров часто спекулируют подобными словосочетаниями и выдают искусственные продукты за натуральные, экологические.

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Елизавета Пуншева