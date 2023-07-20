В Казани прошел фестиваль близнецов — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В казанском парке «Черное озеро» 19 июля прошел фестиваль близнецов «Двойное счастье», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Амир и Дамир Алимовы рассказывают: сидели за одной партой, выбрали одну и ту же профессию, вместе работают и живут по соседству. Похожую историю рассказали близнецы Людмила и Наталья Коротышкины: всегда были вместе, окончили один институт, сначала работали вместе, сейчас — в смежных фирмах. На работе их часто путают.

Мамы малышей-близнецов говорят: для них дети друг на друга не похожи, сразу заметны различия в темпераменте. А сами близнецы признаются: они — отражение друг друга и для них счастье, что с первых минут жизни рядом есть такой близкий человек.

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Маргарита Головатенко