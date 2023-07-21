В двух районах Татарстана проведут дорожные работы за 7,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», на выполнение дорожных работ в Аксубаевском и Черемшанском районах Татарстана выделят более 7,1 млн рублей. Выполнить их необходимо в течение 25—35 дней с момента передачи площадок «Татавтодором».

Согласно проектной документации, в пгт Аксубаево подрядчику предстоит сделать пешеходные тротуары по улице Толстого, включая укладку щебеночного покрытия и установку бортовых камней. Что касается села Черемшан, то там исполнителю нужно будет выполнить аналогичный комплекс работ, но количество объектов будет уже шире: лагерь «Солнечный», а также улицы Шешминская, Титова, Техническая и Дорожная.

Подрядчик также будет нести ответственность за безопасность дорожного движения во время выполнения ремонта дорожно-уличной сети. Поэтому в его задачи также будет входить организация мероприятий по созданию условий для движения транспорта и пешеходов.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, вчера сообщалось, что в Зеленодольске по обращению жителей построят два новых тротуара на улице Сайдашева, включая территорию вдоль Центра культурного развития. Работы уже стартовали, ход строительства пешеходных дорожек контролирует мэр города Михаил Афанасьев. На их выполнение из муниципального дорожного фонда было выделено более 10 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин