Сотрудничающий с мэрией Москвы девелопер выкупил землю за ЖК «Родина» в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта 2gis.ru/kazan

Земля в промзоне за ЖК «Родина»

Как стало известно «Реальному времени», московская компания «Карат-Девелопмент», основатель которой тесно сотрудничает с московской мэрией, приобрела землю в промзоне Казани на ул. Родины, за одноименным жилым комплексом. Речь о двух участках общей площадью 0,4 га со старыми гаражами и хозяйственными постройками. Согласно проекту планировки территории, в этой части города планируется жилищное строительство.

Прежний собственник земли — казанская фирма «Аш-Су» — заключила сделку с москвичами накануне. Компании «Карат-Девелопмент» перешло право собственности на несколько ее активов, а именно:

земельный участок площадью 2 188 +/- 18 кв. м, с кадастровым номером 16:50:060406:863, по адресу: Казань, улица Родины, земельный участок 20Л (двадцать «Л»);

земельный участок площадью 1949 +/- 15 кв. м, с кадастровым номером 16:50:060406:862, по адресу: Казань, улица Родины, земельный участок 20К (двадцать «К»);

Речь о двух участках общей площадью 0,4 га со старыми гаражами и хозяйственными постройками. скриншот realnoevremya.ru сайта google.com/maps

нежилое здание гаража общей площадью 674,1 кв. м, с кадастровым номером 16:50:060406:446, количество этажей — два, в том числе подземных — 0, по адресу: Казань, ул. Родины, д. 6;

нежилое административное здание общей площадью 241,5 кв. м, с кадастровым номером 16:50:060406:447, количество этажей — два, в том числе подземных — 0, по адресу: Казань, улица Родины, дом 6;

нежилое здание проходной общей площадью 35 кв. м, количество этажей — один, в том числе подземных — 0, с кадастровым номером 16:50:060406:444, по адресу: Казань, ул. Родины, д. 6.

Цена сделки — 21,4 млн рублей — практически равна кадастровой стоимости обоих земельных участков — 19,8 млн (13,6 млн + 6,2 миллиона).



Поставщик московской мэрии

Казанская фирма «Аш-Су» на рынке 25 лет, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Прошлый год для организации оказался убыточным при выручке в 15,2 млн рублей.

Казанская фирма «Аш-Су» на рынке 25 лет, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Покупатель ее земли и недвижимости — московская компания «Карат-Девелопмент» была учреждена лишь в сентябре прошлого года Региной Садвокасовой, бывшей владелицей компании «Гаскар Консалтинг», входящей в Gaskar Group. Последняя — крупный российский IT-интегратор, тесно сотрудничающий с мэрией Москвы, разрабатывает методики строительного управления для фонда реновации и оказывает услуги по видеомониторингу строек.

Ключевая компания группы — ООО «Гаскар Интеграция», по данным портала «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ООО «Лидер-М» Рустама Салимшина (84%) и Игорю Афанасьеву (16%). По итогам прошлого года выручка компании Салимшина составила 15,1 млрд, а чистая прибыль — 721,5 млн рублей.

Сейчас у «Карат-Девелопмента» новый учредитель — Мурад Загрутдинов, а Садвокасова остается гендиректором. У молодой компании есть сайт, оформление которого намекает на род деятельности организации — жилая недвижимость, правда, ресурс пока на обновлении.

У молодой компании уже есть домен, вид которого намекает на род деятельности организации — жилая недвижимость, правда, сайт пока на обновлении. скриншот realnoevremya.ru

Мураду Загрутдинову принадлежат еще четыре московских фирмы и одна татарстанская, самая успешная из которых — столичная компания «М-Кейтеринг», которая кормит 20 тысяч работников московских строек и 10 тысяч сотрудников промышленных предприятий в регионах. Прошлый год компания завершила с чистой прибылью в 106 млн при выручке в 1,02 млрд рублей.



Василя Ширшова