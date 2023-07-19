Восстановить поврежденные надгробия на кладбище в Алексеевском планируют к пятнице

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завершить работы по восстановлению пострадавших от рук вандала надгробий на православном кладбище в Алексеевском районе Татарстана планируют к пятнице, 21 июля. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.

На сегодняшний день на кладбище в Алексеевском восстановили свыше половины пострадавших надгробий.

Напомним, вандал повредил несколько десятков надгробий. На случившееся отреагировал раис Татарстана Рустам Минниханов, который поручил оперативно устранить разрушения.



Вандал уже найден. Им оказался мужчина 1993 года рождения. В МВД по Татарстану рассказали, что во время задержания он находился в состоянии наркотического опьянения и его направили на медосвидетельствование.



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Татьяна Демина