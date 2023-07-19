WP: США хотят ввести санкции против Киргизии за «обход» антироссийских санкций

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Власти США планируют ввести санкции против Киргизии, чтобы вынудить ее прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

— Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю, — пишут авторы.

Уточняется, что американские и европейские дипломаты неоднократно приезжали с визитом в Киргизию, но результата это не принесло.

На прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов оценил влияние санкций на экономику Татарстана. Он объяснил, что рестрикции помогли республике найти уязвимые места. Региону пришлось перестраиваться в новых условиях и искать альтернативные маршруты для экспортного направления.

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Айрат Назипов