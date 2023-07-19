В Ассоциации АТП Татарстана объяснили причины частых поломок казанских автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани начали чаще ломаться автобусы. Только за прошлый месяц такая проблема наблюдалась на 11 маршрутах. Как объяснили в Ассоциации АТП Татарстана, немалую роль в этом играет жаркая погода.

— В автобусах старше 10 лет перегревается двигатель. Такие автобусы вынуждены сразу снимать с маршрута. Цена двигателя сегодня порядка 600 тысяч рублей. После того как двигатель охладится, автобус вновь возвращается на маршрут, — рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Основная проблема в том, что казанские автобусы уже «выработали свой ресурс» — 263 единицы старше 10 лет. Они обслуживают маршруты №№5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90 и 94.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Нельзя предугадать, что может выйти из строя. С чем уже столкнулись? Выходит из строя коробка передач, течет радиатор, клинит тормозную систему. Водитель действует по инструкции. Определив неисправность, сообщает диспетчеру, пассажиров пересаживает в другой автобус. Общественный транспорт отправляется в гараж на ремонт, — объяснил Сергей Темляков.

Он попросил пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, если на остановке общественный транспорт предстоит подождать «чуть дольше».

Накануне в Ассоциации АТП Татарстана опровергли информацию о возгорании казанского автобуса №43. Там заявили, что транспорт «выработал свой ресурс».

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Айрат Назипов