Резервуары FLAMAX установлены в Плесецке

Фото: предоставлено ООО «Фламакс» для realnoevremya.ru

В городе Плесецк Архангельской области проходит реконструкция водозаборного узла ВЗУ-1. Реконструкционные работы затронули все ключевые системы объекта: проведена замена скважинных павильонов, насосного оборудования и водопровода. Важной составляющей реновации стала установка двух сборных стальных резервуаров FLAMAX объемом по 411,2 куб. м для хранения чистой воды.

Питьевые характеристики воды обеспечивает комплексное технологическое решение: внутри резервуаров установлена высокопрочная армированная ПВХ-мембрана, которая изолирует жидкость от металлической стенки резервуара. Это позволяет хранить воду без изменений в ее химическом составе.

Мембрана изготавливается под индивидуальные размеры каждого резервуара. Благодаря высокоточному оборудованию и методу сварки швов горячим воздухом получается бесшовная, прочная и гибкая ткань, устойчивая к разрывам и перепадам температур. Готовая ПВХ-мембрана напоминает по форме мешок. Она удерживает жидкость в резервуаре и крепится на болтовые соединения к верхней кромке емкости. Поэтому материал исключает вероятность утечки воды, как это может произойти в сварных конструкциях при дефекте швов между металлическими листами. При правильном уходе ПВХ-мембрана прослужит до 50 лет. В случае необходимости ее можно ремонтировать, заменить или временно убрать, например, в целях реконструкции емкости.

Резервуары, установленные в Плесецке, отличает индивидуальный дизайн. Они окрашены в синий и белый цвета. Поверх оцинкованных стальных листов нанесена порошковая термопластичная краска. Таким образом, емкости получили двойную защиту от воздействия внешней среды: покрытие, нанесенное методом горячеоцинкованного проката, и порошковое окрашивание имеют высокие антикоррозийные свойства.

Водозабор в Плесецке — четвертый объект FLAMAX в рамках федерального проекта «Чистая вода». Ранее, в 2018 году, татарстанский город Арск получил резервуары объемом по 1 000 кубических метров, обеспечив чистой питьевой водой более 20 тысяч жителей. В 2021 году емкости общим объемом 4 000 кубометров стали частью обновленного водозабора в поселке Чунский Иркутской области. А в 2022 году волгоградский ЖК «Родниковая долина-2» установил два резервуара FLAMAX по 1 008 кубических метров каждый.

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